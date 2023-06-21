Какую крупу муравьи боятся как огня — копеечное средство избавит от вредителей

Привычная для нас крупа пшено является губительной для муравьев. Вредители боятся ее как огня. Поэтому если ваш огород заполонили эти насекомые, присмотритесь к этому методу.

Нужно просто рассыпать пшено в место скопления муравьев. Они подумают, что это еда и начнут утаскивать в жилище. Однако пшено разбухнет и перекроет им вход.

Кроме того, крупа из-за попадания влаги начинает быстро плесневеть и вонять. А этот запах сразу отпугивает вредителей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».