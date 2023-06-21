Все ринулись скупать валюту, рубль пошел в рост: что творится на бирже прямо сейчас — в шоке даже аналитики

Случилось то, чего все так долго ждали. В эту среду, 21 июня, рубль на валютных торгах после долгого падения в цене начал укрепляться.

По данным Московской валютной биржи, курс доллара на 15:11 московского времени падал на 60 копеек, до 84,18 рубля, евро — на 45 копеек, до 91,85 рубля, юаня — на 6 копеек, до 11,70 рубля.

Рубль, как и планировалось, укрепляется на фоне активизации продаж валюты экспортерами в рамках подготовки к уплате июньских налогов.

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