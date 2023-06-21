Включите голову! Какой популярной подкормкой нельзя обрабатывать помидоры — сожжете листья

В Сети много советов — как подкормить помидоры, чтобы они выросли огромными — на зависть соседям. Но по факту многие из них могут серьезно навредить растениям.

Например, марганцовка. В Интернете пишут, что раствором марганцовки надо заливать помидоры под корень, и тогда они якобы не будут болеть.

Но на самом деле это не так, вы сделаете только хуже. Марганцовкой можно обжечь как листья, так и корни помидоров. И в таком случае вы урожая не дождетесь точно.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».