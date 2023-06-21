Вещи завоняют: на каком режиме не надо стирать одежду — машинка взбунтуется

В стиральных машинках множество режимов, выбрать из которых иногда сложно. Специалисты утверждают, что самыми бесполезными считаются те, которые стирают вещи при низких температурах — ниже 40 градусов.

Во-первых, никакую грязь вы таким образом не отстираете, это пустая трата времени. Во-вторых, прожжете свет и заплатите за лишние киловатты.

Ну и главное — вещи попросту начнут вонять, так как микробы и бактерии при низких температурах не погибают, а размножаются и преют. В том числе жир, грязь и мусор.

Поэтому периодически стирайте вещи на режимах, где вода прогревается до 60 градусов. Толку будет больше.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».