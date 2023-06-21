Модные дачники раскрыли трюк: огурцы поливаем только так — XXI век на дворе

Модные дачники постоянно штудируют разные источники в поисках лучшего средства для выращивания растений на огороде. И практика показала, что самым эффективным раствором для огурцов, например, пока остается квасный.

Купите квас из бочки или сделайте его сами. И разведите с водой в пропорции 1:9. Полученным раствором полейте огурцы, учитывая, что каждому растению нужен литр средства раз в 2-3 недели.

На данный момент это самый простой и модный метод. Говорят, огурцы начинают расти бешеными темпами.

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