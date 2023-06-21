Даже не 90: аналитики назвали честный курс доллара на август — выше уже некуда

Курс рубля заметно скатился на фоне низких цен на нефть. Причем эксперты уверены, что дальше будет только хуже. В июле, по мнению аналитиков, доллар продолжит дорожать.

«И 1 августа, я думаю, «американец» будет стоит в районе 93 рублей», — заявила экономист Екатерина Константинова.

Цены на нефть, по ее словам, оставляют желать лучшего. На рубль также давит уход с российского рынка иностранных компаний, которые выводят валюту.

На данный момент доллар стоит 84,19 рубля.

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