Подкормите клубнику этим составом обязательно: будет сладкой и урожайной — срочно!

Если вы не знаете, чем можно подкормить клубнику в июне во время наливания ягод, то выберите из минеральных удобрений монофосфат калия. Это лучший вариант для данной ягоды.

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Калий отвечает за обильность урожая и вкусовые характеристики клубники. Поэтому его достаток сейчас очень важен.

Фосфор нужен для крепкого иммунитета и повышения сопротивляемости к внешним факторам окружающей среды: непогоде, засухе, жаре, болезням и инфекциям.

На 10 литров воды потребуется 1 столовая ложка удобрения. Норма внесения – по 2 литра раствора на куст.

Источник: дзен-канал «Садоеж»