Колорадские жуки пулей вылетят с огорода: насекомые ненавидят этот раствор

Колорадские жуки — частая проблема всех дачников. Вредители грызут листья картофеля, и если с ними не бороться, то вы можете не дождаться урожая осенью.

Специалисты выяснили, что насекомые на дух не переносят запах чеснока. Поэтому между кустами картофеля для начала воткните зубчики, да побольше.

Также приготовьте раствор, от которого жуки пулей вылетят с вашего огорода. Измельчите 200 грамм чеснока, залейте ведром воды и пусть настаивается весь день.

Далее потрите на терке 50 грамм хозяйственного мыла и растворите в полученной смеси. Опрыскайте раствором листья картофеля — насекомые и близко не подлетят.

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