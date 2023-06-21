Окна будут сверкать все лето: один раз помыли с 5 каплями йода — чистота 3 месяца

Йодный раствор творит настоящие чудеса со стеклом в доме. Им вы можете помыть и окна, и дверцы шкафов, и зеркала, и вазы.

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Вам не понадобится применение мыльных моющих средств. Йодный раствор отлично справляется со своей задачей, не оставляет разводов и надолго удерживает чистоту, пыль от вымытой поверхности будет отскакивать.

Если вы помоете окна в июне, они будут чистыми вплоть до самой осени, повторять процедуру не нужно!

На 1 литр теплой воды возьмите 5-10 капель йода, растворите и промойте дома стеклянные поверхности (другие не нужно). Далее протрите бумажной салфеткой или комком туалетной бумаги насухо. Чистота будет кристальная!

Источник: Telegram-канал «Домашние советы»