Как поливать помидоры в период завязывания плодов: эту ошибку делают почти все

В период цветения на куст нужен один литр воды. А если плоды помидоров уже начали завязываться, то количество воды надо увеличить до 6 литров в день под каждый куст. Об этом мало кто знает, поэтому урожай часто портится и загнивает.

Единственное, из-за чрезмерной влаги в теплице может образоваться парниковый эффект, поэтому дверцы надо будет держать открытыми.

И поливайте помидоры лучше в первой половине дня, чтобы влага до вечера успевала испариться.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».