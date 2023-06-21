Зачем вбухивать деньги в бесполезные порошки? Убрать пятно с одежды можно за 3 минуты

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Однако эти методы работают не всегда, и все усилия просто бесполезны. Вместе с тем на просторах интернета описывается и другой способ с утюгом. Чаще всего блогеры предлагают поверх одежды с пятном положить сухую салфетку и пройтись утюгом. Но пятно и тут не исчезает.

На самом деле нужно вначале положить сухую салфетку, потом вещь с пятном, после этого еще одну салфетку и марлю. Только после данных манипуляций можно утюжить одежду, чтобы избавиться от жирного пятна.

Источник: дзен-канал «Жизнь сибирячки во Франции»