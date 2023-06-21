Какое слово введет любого россиянина в ступор — так эту вещь называют в Сибири

Если вы в условном Томске или Новосибирске спросите в канцелярском магазине файл — вас, конечно, поймут. А вот в разговоре с людьми преклонного возраста фокус не пройдет. Они, возможно, знают слово «файл», но ревностно относятся, когда их диалекты коверкают.

Откуда образовалась слово «мультифора», уже никто не знает. Есть версия, что когда-то в Сибири работала фабрика по производству канцелярских товаров и называлась она «Мультифор». Возможно, отсюда и пошло.

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