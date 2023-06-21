Людям с какой группой крови не страшна онкология — ученые сделали открытие

Опыт длился 25 лет, исследователи проверили более полутора миллионов человек и пришли к выводу, что меньше всего антигенов у людей со второй группой крови, резус отрицательный.

Согласно докладу, в их организме реже всего формируются опасные опухоли, способные развить полноценный рак.

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