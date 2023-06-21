Замочили хлеб и ушли спать: утром удобрение для огурцов готово — прут в рост нереально

Удобрите свои огурцы этой подкормкой и результат не заставит себя ждать. Вы заметите, как растения сразу пойдут в рост, станут сильнее и устойчивее к различного рода недугам и негативным факторам окружающей среды.
Огурцы с таким уходом дадут много сильных и крупных плодов, которые вы устанете собирать.
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В 10 литрах воды замочите на ночь булку хлеба. Утром разомните и влейте в состав 20 миллилитров йода. Далее оставьте настаиваться 5–6 часов, профильтруйте и поливайте этим раствором огурцы 1 раз в 2 недели до осени.
Источник: дзен-канал «Грядки в порядке»