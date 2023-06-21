Попробовали в порошок класть соду — в восторге: белье никогда не было таким чистым

Если в барабан стиральной машинки бросать две ложки соды, то вы в разы усилите свойства стирального порошка. Взаимодействуя с щелочью, он начинает работать с удвоенной силой, выталкивая все загрязнения из волокон ткани.

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Также сода помогает выполоскать порошок из материалов, смягчает воду. Из-за этого на выходе вы получаете очень мягкое и нежное белье.

Отметим, что сода хорошо себя показывает при стирке вещей из хлопка и льна. А вот синтетику и шерсть с ней стирать не желательно.

Источник: дзен-канал «Жизнь сибирячки во Франции».