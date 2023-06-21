«Осталось немного. Мне ничего нельзя»: как живет Крючкова после оглашения страшного диагноза

73-летняя звезда «Большой перемены» Светлана Крючкова восемь лет назад узнала, что больна раком легких. О недуге, утверждает звезда, ей «сообщил» любимый кот, который слишком часто стал лежать на груди и скрести лапками.

Знаменитость пошла на обследование и поразилась результату — такого она не ожидала.

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Крючкова написала всем близким прощальные письма, купила погребальное платье, составила завещание и стала готовиться к скорой смерти. Но коллеги не дали ей умереть, собрали деньги на операцию в Германии и отправили лечиться.

Операция прошла успешно, с тех пор Крючкова находится в состоянии ремиссии, старается следить за своим здоровьем.

«Я бы хотела знать, сколько осталось времени, но его немного. Мне ничего нельзя. Мне можно только плавать и ногами переставлять, ходить гулять», — цитирует актрису 5-tv.ru.

Светлана Николаевна по-прежнему играет в БГТ, проводит поэтические вечера и пишет книги. А вот в кино много лет не снимается, бережет себя.

Она старается больше времени проводить с младшим сыном и внучкой. Старшего и его двух дочек, увы, видит нечасто. Он работает звукооператором во Франции и редко бывает в России.