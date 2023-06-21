Перед сном рассыпали в огороде: муравьев на другой день словно сдуло — тля тоже стала пропадать

Борьба с тлей и муравьями может напоминает бесконечные качели. Вместе с тем существует очень простой и дешевый метод при помощи соды, который применяется опытными садоводами еще со времен СССР.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Никаких специальных составов вам готовить не придется, просто рассыпьте соду по муравейникам на ночь, а утром вы уже заметите, что насекомые исчезли.

Дело в том, что щелочной состав соды взаимодействует с кислотной средой муравьев губительно. Насекомые быстро погибают. А если нет муравьев, значит и тлю разводить в огороде некому. Вам будет проще избавиться и от этих вредителей.

Источник: дзен-канал «Уютный дом».