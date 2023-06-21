Отлично смотрится на загорелых ножках: как выглядит самый модный педикюр этого лета

Этим летом вы будете блистать на морском побережье, если прислушаетесь к советам нейл-мастера Яны Бежановой.

Она рассказала сайту «А теперь внимание!» о новых трендах в педикюре, которые выявят настоящую модницу.

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По словам эксперта, тематические дизайны в стиле бело-синей полоски и с якорями лучше забыть этим летом. А вот белый педикюр очень актуален, к тому же он великолепно смотрится на загорелых ножках и подчеркивает утонченность пальцев.

Актуален для лета синий цвет и его оттенки, в дизайне желательно отдать предпочтение абстрактным разводам белых, синих, бирюзовых тонов.

Бежанова посоветовала не забывать про стемпинг, тематические слайдеры, покрытие пленками.