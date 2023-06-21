Эта подкормка войдет в историю: угостите огурцы дрожжевым раствором — собирать овощи будете ведрами

Огурцы больше всего обожают дрожжи. И если их подкармливать таким раствором хотя бы один раз в месяц, то урожай будете собирать ведрами.

Как только овощи зацвели — приготовьте средство, которое напитает растение полезными веществами. Растворите в 10 литрах воды 10 г сухих дрожжей и 2 столовые ложки сахара.

Пусть раствор настоится три часа, затем разбавьте его с водой в соотношении 1:6 и поливайте огурцы.

Опытные дачники говорят, что эта подкормка войдет в историю, так как считается самой эффективной.

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