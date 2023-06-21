Смешиваем йод с молоком и поливаем огурцы: желтых листьев не видим, плоды снимать не успеваем

Огурцы очень любят подкормку с йодом и молоком, от нее культура растет как на дрожжах, обильно цветет и отлично плодоносит. Никаких желтых листьев вы на своих огурцах не увидите.

Также этот состав можно применять в качестве экстренной помощи огурцам, если вы вдруг заметили пожелтение листьев на них.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

В 10 литров воды влейте 1 литр молока и добавьте 20-25 капель йода. Также будет не лишним внести в состав немного хозяйственного мыла в натертом виде. Растворите, размешайте. Опрыскивайте огурцы через каждые 10 дней.

Источник: дзен-канал «Грядки в порядке»