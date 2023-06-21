Больше не покупаем освежитель воздуха: берем масло за 100 рублей — хватает на 6-8 месяцев

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Освежители воздуха с успехом можно заменить эфирным маслом, купив его на распродаже где-нибудь на маркетплейсе за 100 рублей.

Самый простой способ освежить воздух в помещении — это накапать на ватные диски немного эфирного масла и разложить их в разных местах. Диски можно размещать также в шкафах для ароматизации одежды.

Также с легкостью можно сделать и натуральный освежитель, налив во флакон с распылителем из дорожного набора (продается почти во всех магазинах косметики) воды, немного спирта и немного любимого эфирного масла. Разбрызгивайте состав, когда нужно усилить аромат в помещении.

Источник: YouTube-канал Imboangel DIY