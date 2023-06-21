Государство будет возмещать 50% от аренды жилья россиянам до 35 лет

Свершилось! Государство планирует помогать снимающим жилье людям до 35 лет. Власти будут компенсировать им 50% стоимости аренды.
Главным условием для участия в программе будет обязательство параллельно копить деньги на первоначальный взнос по ипотеке.
«Программа позволит накопить на собственное жилье в течение короткого периода, и подготовить молодежь к обязательствам по будущему кредиту», — заявили в Минстрое.
Данный документ уже подготовили, скоро его внесут на рассмотрение в Госдуму.
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