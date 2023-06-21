Как при помощи молока вырастить богатый урожай помидоров и огурцов — попрут как на дрожжах

Растения постоянно надо удобрять — тогда урожай будете собирать ведрами. При этом опытные дачники знают универсальную подкормку, которая подойдет сразу для многих культур — помидоров, огурцов и кабачков. И делается раствор на основе молока.

Возьмите бочку и залейте в нее литр молока, затем добавьте золу, полведра навоза и компост.

Получившуюся массу залейте водой, чтоб бочка стала полной. Оставьте на семь дней. После — удобрите растения.

Почва за счет этого удобрения напитается полезными веществами и поможет овощам вырасти на зависть соседям.

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