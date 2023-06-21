Курс доллара достиг потолка: аналитики не верят своим глазам, народ в панике считает купюры — честные цифры

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Согласно последним данным Московской биржи на момент публикации этого материала доллар достиг показателя в 84,92 рубля, евро тоже рванул вперед и стал продаваться за 92,61 рубля.

Отметим, что финансовые аналитики предсказывали максимум доллару в 85 рублей на этих торгах, то есть фактически валюта США уже уперлась в потолок лбом. Не удивительно, что кое у кого от таких цифр сдают нервы.

Источник: 1prime.ru