Как на одежду наносят парфюм француженки: мужчины головы сворачивают

Известно что француженки умеют изысканно соблазнять мужчин, да так, что те понять не могут, что с ними произошло.
Дело в том, что эти женщины манипулируют сознанием сильной половины человечества при помощи ароматов. И обычного нанесения парфюма на шею и запястья тут недостаточно.
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Француженки пропитывают запахом чарующих духов всю одежду при помощи горстки риса. Они кладут крупу в тканевый мешочек (можно просто закрутить в салфетку) и наносят на него любимый аромат, далее кладут в платяной шкаф. Вся одежда очень тонко пропитывается этим запахом.
Такие наряды приобретают тонкую вуаль притягательного аромата, которая тонко и изысканно пробуждает инстинкты мужчин.
Источник: Telegram-канал «Лайфхаки».