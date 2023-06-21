Как на одежду наносят парфюм француженки: мужчины головы сворачивают

Духи. Фото: Global Look Press

Сильная половина человечества реагирует на невидимый импульс.

Известно что француженки умеют изысканно соблазнять мужчин, да так, что те понять не могут, что с ними произошло.

Дело в том, что эти женщины манипулируют сознанием сильной половины человечества при помощи ароматов. И обычного нанесения парфюма на шею и запястья тут недостаточно.

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Француженки пропитывают запахом чарующих духов всю одежду при помощи горстки риса. Они кладут крупу в тканевый мешочек (можно просто закрутить в салфетку) и наносят на него любимый аромат, далее кладут в платяной шкаф. Вся одежда очень тонко пропитывается этим запахом.

Такие наряды приобретают тонкую вуаль притягательного аромата, которая тонко и изысканно пробуждает инстинкты мужчин.

Источник: Telegram-канал «Лайфхаки».

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