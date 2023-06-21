Как на одежду наносят парфюм француженки: мужчины головы сворачивают

Известно что француженки умеют изысканно соблазнять мужчин, да так, что те понять не могут, что с ними произошло.

Дело в том, что эти женщины манипулируют сознанием сильной половины человечества при помощи ароматов. И обычного нанесения парфюма на шею и запястья тут недостаточно.