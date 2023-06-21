Как одним стаканом молока уничтожить всех вредителей с огурцов: и новые не появляются — народный рецепт

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Дело в том, что многие насекомые не переносят лактозы, при попадании в организм вредителей, она их уничтожает.

Для этого возьмите молоко любой жирности и разведите его водой, любое соотношение будет полезно. Можно взять стакан молока на один литр воды.

Опрыскайте огурцы сверху, чтобы на листьях образовалась лактозная пленка. Как только вредители попробуют ваше «угощение», они подпишут себе приговор. Поливайте такой водой огурцы все лето, и вы никогда не увидите на них вредителей.

Источник: дзен-канал «Мудрая хозяйка».