Смешали соду, клей и мыло: «столетний» нагар отвалился от сковородки сам

Даже самую грязную сковородку отмыть реально, не покупая дорогие чистящие средства в магазине. Если нагар прилип основательно, то есть радикальный способ, который справится с задачей.
Наполните сковородку водой и добавьте туда две трети куска тертого 72%-го хозяйственного мыла.
Далее положите 6 столовых ложек кальцинированной соды и 250 мл прозрачного канцелярского клея. Растворите и тщательно перемешайте раствор.
Доведите смесь до кипения и продержите на огне один час. После — смойте грязь обычной губкой, все отвалится само.
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