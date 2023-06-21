Смешали соду, клей и мыло: «столетний» нагар отвалился от сковородки сам

Даже самую грязную сковородку отмыть реально, не покупая дорогие чистящие средства в магазине. Если нагар прилип основательно, то есть радикальный способ, который справится с задачей.

Наполните сковородку водой и добавьте туда две трети куска тертого 72%-го хозяйственного мыла.