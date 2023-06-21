Три лавровых листа — и тли как не бывало! Вредителя прогнали с участка простым отваром

Сейчас многие садоводы стали понимать, что просто так вытравливать тлю с посадок бесполезно. Этот вредитель хитер и прячется в скрученных листочках. Поэтому инсектициды на него действуют далеко не всегда.

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А вот божья коровка, которая является главным врагом тли, с легкостью забирается в укрытия вредителя и поедает его оттуда. Поэтому, чтобы до основания вытравить насекомых с участка, необходимо привлечь именно этих жуков.

Для этого нужно приготовить ароматный раствор, на него божьи коровки слетятся к вам со всей округи и сожрут всю тлю до основания в одно мгновение.

На 1 литр воды возьмем 3 средних лавровых листа, 3 гвоздики, 3 чайные ложки сухого укропа. Поставим на плиту и прокипятим 3-5 минут. Добавим в конце 3 зубчика чеснока. Далее разведем полученный состав в 5-10 литрах воды.

Раствором нужно обработать в сумерках растения, где поселилась тля. Утром вы увидите сход божьих коровок в своей саду, а вот тля исчезнет.

Источник: дзен-канал «Сад, огород, наука и лень»