Засор в сливе убираем без сантехника: бросаем порошок и ждем пять минут — одним пшиком уходит

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Увлажните слив, насыпьте в него две ложки соды, далее полейте ее тонкой струей уксуса (возьмите примерно стакан). От образовавшейся пены грязь внутри слива начнет постепенно растворяться. Примерно через пять минут реакция станет успокаиваться.

Вскипятите воду в чайнике и пролейте сверху горячей водой, она завершит процесс. Далее сливом лучше не пользоваться минут 40, а потом включить кран и насладиться видом прочищенной канализации.

Источник: дзен-канал «Мудрая хозяйка»