На центральные регионы России надвигаются заморозки

Стало известно, что погода в центральной части России ухудшается.
В некоторых районах даже могут случиться заморозки. Гидрометцентр предсказывает, что в ближайшие две ночи температура опустится до минус двух градусов.
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Такая погода ожидается в четырех районах Центрального федерального округа: в Тверской, Ярославской, Ивановской и Костромской областях. Об этом рассказали в meteoinfo.ru.
А вот в центре «Фобос» считают, что заморозки в центральных областях не ожидаются.