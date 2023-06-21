На центральные регионы России надвигаются заморозки

Заморозки. Фото: Global Look Press 

Синоптики поделились прогнозом погоды на скорое время.

Стало известно, что погода в центральной части России ухудшается.

В некоторых районах даже могут случиться заморозки. Гидрометцентр предсказывает, что в ближайшие две ночи температура опустится до минус двух градусов.

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Такая погода ожидается в четырех районах Центрального федерального округа: в Тверской, Ярославской, Ивановской и Костромской областях. Об этом рассказали в meteoinfo.ru. 

А вот в  центре «Фобос» считают, что заморозки в центральных областях не ожидаются.

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