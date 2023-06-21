Внесите эту подкормку под лук уже сейчас: головки увеличатся в два раза — проверено

Воды в обоих случаях возьмите десять литров. Если вы решили приготовить подкормку из золы, то растворите ее один литр. А если сернистого калия, то отмерьте двадцать граммов.

Поливайте лук только у корня. Через 7–10 дней повторите процесс.

Источник: дзен-канал «Свое фермерство: все об агробизнесе и фермерстве»