Внесите эту подкормку под лук уже сейчас: головки увеличатся в два раза — проверено

Обязательно проведите подкормку лука калием в конце июня. Если вы это сделаете, то получите урожай мечты с крупными головками и отличным вкусом. Такой лук будет храниться весь год без порчи.
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Необходимо приготовить питательный раствор на выбор: либо древесной золы, либо сернокислого калия.
Воды в обоих случаях возьмите десять литров. Если вы решили приготовить подкормку из золы, то растворите ее один литр. А если сернистого калия, то отмерьте двадцать граммов.
Поливайте лук только у корня. Через 7–10 дней повторите процесс.
Источник: дзен-канал «Свое фермерство: все об агробизнесе и фермерстве»