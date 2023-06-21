«Не нужно покупать новые вещи»: что надеть в офис, чтобы не быть банальной

Эксперт по стилю рассказала, как правильно составлять офисные образы.

В современных офисах не так строго соблюдаются гардеробные правила. Деловой дресс-код уже больше, чем просто блузы и строгие юбки.

Женщинам в офисе можно выбирать между моделями жилеток, оверсайз-пиджаков, носить кеды и подчеркивать красоту массивными украшениями. Но разнообразие не гарантирует, что образ получится стильным.

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