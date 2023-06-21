«Не нужно покупать новые вещи»: что надеть в офис, чтобы не быть банальной

Эксперт по стилю рассказала, как правильно составлять офисные образы.
В современных офисах не так строго соблюдаются гардеробные правила. Деловой дресс-код уже больше, чем просто блузы и строгие юбки.
Женщинам в офисе можно выбирать между моделями жилеток, оверсайз-пиджаков, носить кеды и подчеркивать красоту массивными украшениями. Но разнообразие не гарантирует, что образ получится стильным.
Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Не нужно покупать новые вещи — научись носить те, что у тебя есть! И в этом как раз кроется секрет стильного гардероба, в том числе офисного. Да, представь себе, те самые базовые рубашки и пиджаки мы не всегда носим так, как полагается!» — заявила стилист.
Стилист посоветовала надеть на работу вместо белой рубашки черную. А под рубашку — белую майку. Эти вещи стоит скомбинировать с брюками. Об этом стилист рассказала для thevoicemag.ru.