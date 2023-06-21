Доллар на торгах опасно вырос до предела: люди не могут сдержать эмоций — заметно нервничают

Последние вторничные торги на Мосбирже показали, что доллар готов к любым сюрпризам. С самого утра валюта США стала понижаться, эксперты даже заговорили о достижении им цифры в 83 рубля. Но не тут-то было!

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Американская валюта к вечеру решила пойти на повышение и доросла до критической цифры в 84,79 рубля, евро, к слову тоже заметно прибавил, показав цену в 92,31 рубля.

Стоит ли говорить, что далеко не все россияне были готовы к таким показателям, особенно те, кто ранее продали иностранную валюту.

Источник: 1prime.ru