Сорняк не зря рос: как сделать роскошное удобрение из одуванчика и воды — для всего

Редкий огородник терпимо относится к одуванчикам, растущим на их участках. Этот сорняк в одно мгновение заполоняет все грядки, да к тому же вырвать его из земли не так-то то просто.

Однако и этому растению найдется полезное применение в саду. Вы не зря его вырывали, сделаем из него роскошное питательное удобрение, которое подходит абсолютно для всех огородных культур!

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