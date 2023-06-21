Сорняк не зря рос: как сделать роскошное удобрение из одуванчика и воды — для всего

Редкий огородник терпимо относится к одуванчикам, растущим на их участках. Этот сорняк в одно мгновение заполоняет все грядки, да к тому же вырвать его из земли не так-то то просто.
Однако и этому растению найдется полезное применение в саду. Вы не зря его вырывали, сделаем из него роскошное питательное удобрение, которое подходит абсолютно для всех огородных культур!
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Берем примерно 1,2 килограмма cвежеcpезaнных измельченных лиcтьев и кopневищ одуванчика, зaливaем 10 литрами вoды и нacтaивaем 3 недели.
Зaтем пoлученный нacтoй пpoцеживaем и поливаем любые овощи, цветы и фрукты. Разводить дополнительно водой полученный раствор не нужно.
Растения от такого настоя начинают усиленно расти и плодоносить, становятся сильными и устойчивыми к заболеваниями и негативным факторам окружающей среды.
Источник: Telegram-канал «Дачник».