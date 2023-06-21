Чтобы морщины не появились – советы врача по уходу за лицом

Стало известно, как ухаживать за лицом во избежание морщин.

Оказалось, дерматолог и косметолог Елена Шаманина знает методы омоложения лица.

По мнению эксперта, уход за кожей необходимо начинать уже в возрасте 20 лет. Так удастся предотвратить возможные проблемы с кожей.

В домашних условиях необходимо обеспечить базовые потребности кожи. Например, очищение и увлажнение. Кроме того, Шаманина подчеркнула важность защиты кожи от ультрафиолетовых лучей. Они могут стать причиной ряда негативных изменений на коже лица.

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Как профилактическую меру против морщин косметолог рекомендует ботулинотерапию, особенно для людей с активной мимикой. Об этом сообщили в aif.ru.