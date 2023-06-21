«Выросли в цене кальмары, лосось и креветки»: отдыхающих на юге не порадуют в местных ресторанах

Меню ресторанов и кафе значительно подорожало. В июне средняя цена на блюда стала больше на 10%.

Специалисты объяснили, какие блюда не стоит заказывать. Точнее, какие ингредиенты в этих блюдах можно избежать для сохранения бюджета.

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Оказалось, лучше не заказывать блюда, которые приготовлены с использованием оливкового масла. Его цена за год выросла на треть.

Также предполагается, что россияне после резкого повышения цен перестанут ходить в рестораны. Даже в заведения на юге, которые в летний период посещают отпускники. Аналитики не исключают такого сценария развития событий. Об этом они рассказали iz.ru.