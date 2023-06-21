«Выросли в цене кальмары, лосось и креветки»: отдыхающих на юге не порадуют в местных ресторанах

Меню ресторанов и кафе значительно подорожало. В июне средняя цена на блюда стала больше на 10%.
Специалисты объяснили, какие блюда не стоит заказывать. Точнее, какие ингредиенты в этих блюдах можно избежать для сохранения бюджета.
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Оказалось, лучше не заказывать блюда, которые приготовлены с использованием оливкового масла. Его цена за год выросла на треть.
Также предполагается, что россияне после резкого повышения цен перестанут ходить в рестораны. Даже в заведения на юге, которые в летний период посещают отпускники. Аналитики не исключают такого сценария развития событий. Об этом они рассказали iz.ru.
«Больше всего выросли в цене кальмары, лосось и креветки. Зарубежные консервы – томаты пилати, оливки, соусы, уксусы, а также паста тахини – подорожали на 17% и 11% соответственно», – рассказала эксперт Елена Шаргородская.