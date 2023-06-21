Лучше миноксидила: используйте розмариновую воду для волос

Стало известно, что поможет для роста волос.

Оказалось, что розмариновое масло так же эффективно, как и миноксидил. А последнее средство широко используется в косметических средствах для стимуляции роста волос.

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Однако миноксидил часто вызывает неприятные симптомы. Например, зуд, раздражение кожи и повышенную чувствительность кожи. А вот розмариновое масло не вызывает такого рода побочных эффектов. Именно поэтому доктор медицины Энтони Юн считает розмариновое масло «разумным выбором для людей, страдающих редеющими волосами и предпочитающих использовать натуральные средства для их лечения».