Лучше миноксидила: используйте розмариновую воду для волос

Стало известно, что поможет для роста волос.
Оказалось, что розмариновое масло так же эффективно, как и миноксидил. А последнее средство широко используется в косметических средствах для стимуляции роста волос.
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Однако миноксидил часто вызывает неприятные симптомы. Например, зуд, раздражение кожи и повышенную чувствительность кожи. А вот розмариновое масло не вызывает такого рода побочных эффектов. Именно поэтому доктор медицины Энтони Юн считает розмариновое масло «разумным выбором для людей, страдающих редеющими волосами и предпочитающих использовать натуральные средства для их лечения».
Розмариновая вода также может использоваться как кондиционер для волос. Стоит добавить в нее несколько капель эфирного масла розмарина и нанести на влажные волосы. Далее дать кондиционеру впитаться на протяжении 5–10 минут, затем смыть обычной водой.
Розмариновая вода полезна для волос, потому что содержит антиоксиданты и антибактериальные свойства. Это способствует росту волос, отметили в thevoicemag.ru.