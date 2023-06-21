Речной трамвай запущен в Москве

В России появился новый вид общественного транспорта.

Примечательно, что транспорт является водным.

Речной трамвай отправился по Москве-реке 20 июня. На церемонии открытия были мэр столицы Сергей Собянин и президент страны Владимир Путин.

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«В этом году мы запустим еще один маршрут и в ближайшие годы планируем еще три маршрута. Таким образом практически вся акватория Москвы-реки во всех границах города будет так или иначе охвачена пассажирским движением», – процитировали Сергея Собянина ria.ru.