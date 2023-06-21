Как привлечь божью коровку к себе в огород – спасет урожай от тли

Стало известно, почему не нужно мешать божьей коровке гнездиться у вас в огороде.

Эти насекомые могут оказаться очень полезными. Так как личинки божьей коровки съедают тлю в большом количестве. Одна личинка за день может съесть от 100 до 150 вредителей. А взрослое насекомое съедает еще больше. Кроме тли, божьи коровки и их личинки могут питаться щитовками, пилильщиками и клещами.

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Божьи коровки имеют защитный окрас и неприятный запах на ногах, что не привлекает птиц. Если не применять химические препараты, божьи коровки могут без труда долгое время проживать в вашем саду.