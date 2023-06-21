Как привлечь божью коровку к себе в огород – спасет урожай от тли

Стало известно, почему не нужно мешать божьей коровке гнездиться у вас в огороде.
Эти насекомые могут оказаться очень полезными. Так как личинки божьей коровки съедают тлю в большом количестве. Одна личинка за день может съесть от 100 до 150 вредителей. А взрослое насекомое съедает еще больше. Кроме тли, божьи коровки и их личинки могут питаться щитовками, пилильщиками и клещами.
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Божьи коровки имеют защитный окрас и неприятный запах на ногах, что не привлекает птиц. Если не применять химические препараты, божьи коровки могут без труда долгое время проживать в вашем саду.
Чтобы привлечь божью коровку в сад, не нужно скашивать траву или убирать опавшую листву. Это послужит местом для зимовки насекомых. Вы можете построить специальные домики, используя небольшие поленья, что поможет создать удобную среду для обитания божьих коровок. Об этом рассказали в belnovosti.by.