«Широкий выбор дизайнов»: этот педикюр стоит сделать перед поездкой на море

Стало известно, какой дизайн выбрать для отпускного педикюра.

Многие отправятся в свой летний отпуск на море. На пляже будет выгодно смотреться на пальчиках ног однотонный лак белого цвета. Этот цвет и советует мастер ногтевого сервиса.

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Также эксперт рекомендует выбрать синий цвет для педикюра или лак с блестками с синим подтоном. Это создаст эффект перебивающейся морской воды.