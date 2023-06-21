«Широкий выбор дизайнов»: этот педикюр стоит сделать перед поездкой на море

Стало известно, какой дизайн выбрать для отпускного педикюра.
Многие отправятся в свой летний отпуск на море. На пляже будет выгодно смотреться на пальчиках ног однотонный лак белого цвета. Этот цвет и советует мастер ногтевого сервиса.
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Также эксперт рекомендует выбрать синий цвет для педикюра или лак с блестками с синим подтоном. Это создаст эффект перебивающейся морской воды.
«Также не забывайте про стемпинг и тематические слайдеры. А еще к актуальным вариантам относится покрытие пленками. С ними тоже широкий выбор дизайнов на морскую тематику», – отметила Яна Бежанова.
Еще специалист посоветовала нарисовать цветок на большом пальце.
«Не советую выбирать объемные дизайны по типу страз или ракушек, так как отпуск – это чаще морская соленая вода, галька или песок, и ваш дизайн просто может отвалиться», – рассказала мастер в беседе с vnimanie.pro.