«Берегите то, что у вас уже есть»: астролог Савельева назвала два знака зодиака, которых ждут перемены в личной жизни

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«У Водолеев в августе на личном фронте не без ухабов. Требования к близким на фоне появлений новых поклонников могут возрасти, готовность рвать отношения при малейших противоречиях- тоже. Так что не уходите далеко от реальности. И берегите то, что у вас уже есть.

У Скорпионов к концу лета будет уже четкое понимание, что в личных отношениях. Сейчас у них только-только разворачиваются события. Это расставание с отжившими отношениями и вступления в новый роман. У Скорпионов все очень быстро летом меняется из отношений в свободу и из свободы в отношения. К концу лета Скорпион определится где он все таки», – поделилась астролог.