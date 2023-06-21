«Берегите то, что у вас уже есть»: астролог Савельева назвала два знака зодиака, которых ждут перемены в личной жизни

Летом зачастую зарождаются крепкие отношения. А вот пары находят время на свидания и путешествия. Кому-то удается укрепить семью, другие страдают от одиночества. Для сайта Teleprogramma.pro астролог Анна Савельева рассказала, кого уже в конце лета ждут большие перемены в личной жизни. Она выделила два знака зодиака, у которых отношения забурлят.
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«У Водолеев в августе на личном фронте не без ухабов. Требования к близким на фоне появлений новых поклонников могут возрасти, готовность рвать отношения при малейших противоречиях- тоже. Так что не уходите далеко от реальности. И берегите то, что у вас уже есть.
У Скорпионов к концу лета будет уже четкое понимание, что в личных отношениях. Сейчас у них только-только разворачиваются события. Это расставание с отжившими отношениями и вступления в новый роман. У Скорпионов все очень быстро летом меняется из отношений в свободу и из свободы в отношения. К концу лета Скорпион определится где он все таки», – поделилась астролог.
Справка Teleprogramma.pro:
Анна Савельева – астролог.
Анна Савельева. Фото: Teleprogramma.pro