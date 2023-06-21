Поместите эти цветы в бочку для полива – вода в ней перестанет цвести

Стало известно, как можно избавиться от загрязнения воды в бочке для полива.

Многим дачникам известен неприятный зеленый цвет воды. Такая жидкость не подойдет для полива.

Некоторые решают добавить в бочку небольшое количество уксуса или перекиси водорода. Так как эти средства уничтожают вредные бактерии и предотвращают цветение воды.

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Также можно регулярно менять воду в бочке и очищать ее от осадков и загрязнений. Но редко люди догадываются использовать несколько веточек водных растений, которые будут подавлять рост другой микрофлоры в воде. Об этом рассказали в belnovosti.by.