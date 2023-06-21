Не бойтесь яркости: почему вам стоит перекрасить входную дверь

Если вы привыкли видеть дверь в прихожей в спокойных тонах, вам стоит иначе взглянуть на сам предмет и краски для него.
Дизайнер Юлия Тычино рекомендует покрасить дверь в необычные яркие цвета. Выбор цвета может быть самым разнообразным: от синего до мятного. Можете дать волю своей фантазии.
Специалист подчеркивает два основных преимущества такого подхода.
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Во-первых, цветная дверь придаст жизнь интерьеру и добавит ему оригинальности.
Во-вторых, яркая дверь поможет отвлечь внимание от недостатков формы помещения. Если ваша прихожая маленькая и неудобная, то яркая входная дверь сможет исправить ситуацию.
Особенно эффектно цветная дверь будет смотреться на белом фоне. Интерьер прихожей может быть выполнен в минималистическом стиле, а яркий акцент в виде двери будет достаточно для создания эффектного образа. Об этом дизайнер рассказала в belnovosti.by.