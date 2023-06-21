Касается квартир в новостройках: процентная ставка по ипотеке снизилась до конца лета

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«Зарплатные клиенты Сбербанка смогут приобрести недвижимость на первичном рынке в ипотеку с минимальной процентной ставкой 10,6% — скидка к текущей ставке — 0,3%. Те, кто не получает зарплату на карту банка, смогут взять ипотеку по ставке 10,9% — со скидкой к текущей ставке 1%», — сообщается на сайте domclick.ru.

Отметим, что это распространяется не только жилой, но и коммерческой недвижимости. Такие условия сохраняться до 31 августа.