Обвал неминуем: что ждет рубль уже в середине июля

Стало известно, что станет с российской и зарубежными валютами к середине июля.

Эксперт назвал растущие госрасходы, возросшие геополитические риски, а также низкие цены на нефть причинами роста зарубежных валют и падение рубля.

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