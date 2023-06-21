Обвал неминуем: что ждет рубль уже в середине июля

Стало известно, что станет с российской и зарубежными валютами к середине июля.
Эксперт назвал растущие госрасходы, возросшие геополитические риски, а также низкие цены на нефть причинами роста зарубежных валют и падение рубля.
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«Идеальным вариантом будет сохранение бокового движения около отметки в 85 рублей до конца лета. По евро ближайшей целью является отметка 95-96 рублей», – процитировали аналитика riafan.ru.
Напомним, ранее стало известно, что у мошенников появилась новая опасная схема кражи денег.