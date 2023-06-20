Мощная подкормка для огурцов: оживут даже чахлые растения — работает моментально

Не спешите прощаться с урожаем, если огурцы поникли. Ситуацию все еще можно исправить. Главное — успеть внести правильную минеральную подкормку.

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Знающие огородники утверждают, что взбодрить посадки можно с помощью калия. Чтобы обогатить почву этим элементом, необходимо смешать удобрение из золы и уксуса.

Для приготовления мощной подкормки следует взять 10 литров чистой воды, 1 литр уксуса 9% и 2 килограмма измельченной древесной золы. Ингредиенты нужно поместить в одну большую емкость и тщательно перемешать между собой. После этого средству требуется постоять около 8 часов.

Когда время пройдет, разбавьте настой водой в соотношении 1 к 10 и используйте для подкормки под корень. Удобрение следует вносить сразу после полива. При обработке грядок необходимо избегать попадания средства на зеленые части растений.

Источник: tut-news.ru