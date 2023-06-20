Утешить нечем: назван реальный курс доллара — это еще цветочки

Рубль к закрытию торгов на Московской валютной бирже в этот вторник, 20 июня, просел по отношению ко всем основным валютам — евро, доллару и юаню.

Курс доллара по состоянию на 19:00 московского времени за день вырос на 64 копейки, до 84,79 рубля, юаня — на 4 копейки, до 11,77 рубля, евро — на 51 копейку, до 92,31 рубля.

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