Утешить нечем: назван реальный курс доллара — это еще цветочки

Изображение доллара. Фото: Global Look Press

Доллар вырос на валютных торгах в этот вторник, 20 июня.

Рубль к закрытию торгов на Московской валютной бирже в этот вторник, 20 июня, просел по отношению ко всем основным валютам — евро, доллару и юаню.

Курс доллара по состоянию на 19:00 московского времени за день вырос на 64 копейки, до 84,79 рубля, юаня — на 4 копейки, до 11,77 рубля, евро — на 51 копейку, до 92,31 рубля.

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Финансовые аналитики говорят, что это всего лишь цветочки. Они прогнозируют, что к середине июля доллар может подорожать еще на десять рублей. Курс может дойти до 95 рублей за доллар.

Этому способствуют как экономические, так и геополитические факторы.

По материалам 1prime.ru

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