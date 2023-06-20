Решение принято: пенсионеров обрадовали новой льготой, которая начнет действовать летом

В России проживают десятки миллионов пенсионеров. Многим положены не только выплаты, но и льготы. Примечательно, что одну из привилегий могут получить пожилые россияне, которые ездят на дачу. Российским гражданам пенсионного возраста рассказали о новой мере поддержки, которую можно получить на региональном уровне.
Специалист в области пенсионных вопросов Анастасия Киреева пояснила: в первую очередь это коснется дачников, которые лето и осень проводят за пределами города.
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«Во многих регионах нашей страны сейчас действует особый противопожарный режим. Пожилым гражданам начали бесплатно выдавать специальные устройства, которые называются пожарными извещателями.
Получить подобное устройство можно будет бесплатно в том случае, если человек прописан у себя на даче, а устанавливать извещатели, соответственно, будут в загородных домах», — поделилась эксперт, сообщает Primpress.