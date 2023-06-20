Вреда больше, чем пользы: жевательная резинка на самом деле опасна — узнаете, будет шок

Жевательная резинка. Фото: Global Look Press

Считается, что жвачка полезна, но это совсем не так.

Как выясняется, рассказы о пользе жвачки — это всего-навсего миф, придуманный маркетологами. Стоматологи заявляют, что жевать жвачку после еды не так уж и необходимо, как преподносится.

Врач-стоматолог Андрей Харламов объяснил, что жевательная резинка действительно помогает очищать ротовую полость, поскольку провоцирует слюноотделение и стимулирует десны. Но жевать ее регулярно, да еще и на голодный желудок и дольше 15 минут — опасно. Можно спровоцировать развитие гастрита или язвы желудка.

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Не многие знают, что жвачка противопоказана людям с заболеваниями височно-нижнечелюстного сустава, десен и с подвижностью зубов.

По материалам vnimanie.pro

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