Вреда больше, чем пользы: жевательная резинка на самом деле опасна — узнаете, будет шок

Как выясняется, рассказы о пользе жвачки — это всего-навсего миф, придуманный маркетологами. Стоматологи заявляют, что жевать жвачку после еды не так уж и необходимо, как преподносится.

Врач-стоматолог Андрей Харламов объяснил, что жевательная резинка действительно помогает очищать ротовую полость, поскольку провоцирует слюноотделение и стимулирует десны. Но жевать ее регулярно, да еще и на голодный желудок и дольше 15 минут — опасно. Можно спровоцировать развитие гастрита или язвы желудка.

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