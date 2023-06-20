Что делать, если перец начал сбрасывать бутоны и завязи — процесс можно остановить

Если вы стали замечать, что перец сбрасывает бутоны и завязи, немедленно переходите к решительным действиям. Иначе урожая в этом сезоне не дождетесь. Но для начала попробуйте понять, в чем причина такого поведения растений.

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Во-первых, кустикам может не хватать влаги. Если полив слишком скудный, листья начнут вытягивать воду из других частей растения. И это неминуемо приведет к сбросу цветков и завязей. Однако такую ситуацию может вызвать и переувлажнение. Когда температура воздуха падает ниже 15 °C, полив следует на время прекратить.

Во-вторых, эта неприятность может быть вызвана запоздалым сбором урожая. Если на кустах уже есть крупные плоды, то их необходимо собрать. После этого растение возобновит цветение и формирование новых перчинок.

В-третьих, перцам может не хватать бора. Если вы исключили первые две причины, то можете смело переходить к соответствующим подкормкам.

Источник: издание belnovosti.by.